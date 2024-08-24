المغرب تشهد سيولًا قوية في "تنغير وورزازات وميدلت".. والخسائر المادية فادحة

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، حذرت فيها من زخات رعدية تتراوح بين 15 و25 ملم، مصحوبة بحبات برد وهبات رياح، والتي شملت عدة مناطق في المملكة؛ بما في ذلك: (ورزازات، أزيلال، فكيك، بولمان، الرشيدية، ميدلت، وتنغير).