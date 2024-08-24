المغرب تشهد سيولًا قوية في "تنغير وورزازات وميدلت".. والخسائر المادية فادحة

أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها "تنغير" و"ورزازات" و"ميدلت" في المغرب، مساء الجمعة، إلى حدوث سيول قوية، ألحقت خسائر مادية كبيرة.
ونقل موقع "هسبريس" المغربي، عن مصادر مسؤولة من السلطات المحلية، أن "مناطق عديدة شهدت، خلال الساعات القليلة الماضية، أمطارًا غزيرة؛ وهو ما نتج عنه تدفقات مائية قوية في الأودية والأنهار، وأدى إلى حدوث فيضانات في بعض المناطق، وأثر على تنقلات المواطنين وحركة الشاحنات والنقل العمومي".
وقد دعت المديرية الجهوية للتجهيز والماء بجهة درعة تافيلالت، مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر؛ مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وتجنب السير في المناطق المعروفة بتعرضها للفيضانات، كما نصحت السائقين بتجنب القيادة في الظروف الجوية السيئة والابتعاد عن المناطق المنخفضة والمجاري المائية.
بدوره، قال موقع "كيفاش" المغربي إن الفيضانات التي شهدتها مدينة تنغير خلّفت أضرارًا مادية وخسائر فلاحية.
وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، حذرت فيها من زخات رعدية تتراوح بين 15 و25 ملم، مصحوبة بحبات برد وهبات رياح، والتي شملت عدة مناطق في المملكة؛ بما في ذلك: (ورزازات، أزيلال، فكيك، بولمان، الرشيدية، ميدلت، وتنغير).
وأشارت النشرة إلى أن هذه الأمطار كانت متوقعة بين الساعة الخامسة والنصف مساء ومنتصف الليل.