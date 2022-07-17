رفعُ "القوة القاهرة" عن حقول ليبيا النفطية.. إجراءٌ تَعَرَّفْ عليه عن قرب

أكد الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، رفع إجراء "القوة القاهرة" عن كل حقول النفط وموانئ التصدير في البلاد، بعد إعلان جماعات إنهاء حصار كانت تفرضه على هذه المنشآت.