"الأونروا" لن تتمكن من مواصلة عملياتها في فلسطين بنهاية فبراير ما لم يُستأنف التمويل

وأوقفت مجموعة من الدول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تمويلها للوكالة، بعد اتهامات إسرائيلية بتورط 12 من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر، التي شنتها حركة "حماس"، على جنوبي إسرائيل.