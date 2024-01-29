"الأونروا" لن تتمكن من مواصلة عملياتها في فلسطين بنهاية فبراير ما لم يُستأنف التمويل

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم (الاثنين)، من أنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير، إذا لم يُستأنف التمويل الذي أوقفته دول غربية.
وقال متحدث باسم "الأونروا": "إذا لم يتم استئناف التمويل، لن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة، بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير"، وفقاً لـ"رويترز".
وأوقفت مجموعة من الدول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تمويلها للوكالة، بعد اتهامات إسرائيلية بتورط 12 من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر، التي شنتها حركة "حماس"، على جنوبي إسرائيل.