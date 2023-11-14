"قد يُعلن خلال أيام" ..مسؤول: إسرائيل و"حماس" تقتربان من التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي، اليوم (الثلاثاء): "إن تل أبيب وحركة حماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، يتم بموجبه إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة، مقابل الإفراج عن فلسطينيات وأسرى مراهقين محتجزين في السجون الإسرائيلية، يرافقه وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 5 أيام".
وبيًن المسؤول الإسرائيلي الذي رفض ذكر اسمه، أن الاتفاق سيُعلن عنه خلال أيام، إذا جرى التوصل إلى تفاصيله النهائية، بعد التفاهم بشأن الخطوط العريضة للاتفاق.
وينص الاتفاق المبدئي على أن تطلق "حماس" سراح النساء والأطفال ممن احتجزتهم بعد هجومها المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، في هيئة مجموعات، وبالتزامن تفرج إسرائيل عن نساء ومراهقين فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.
وترغب إسرائيل في إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الـ 100 المحتجزين لدى حركة حماس، ولكن العدد الأولي الذي سيفرج عنه، يرجح أن يكون أقل من هذا الرقم.