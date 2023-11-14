"قد يُعلن خلال أيام" ..مسؤول: إسرائيل و"حماس" تقتربان من التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي، اليوم (الثلاثاء): "إن تل أبيب وحركة حماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، يتم بموجبه إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة، مقابل الإفراج عن فلسطينيات وأسرى مراهقين محتجزين في السجون الإسرائيلية، يرافقه وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 5 أيام".