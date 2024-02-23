حصيلة قتلى الحرب في غزة تقترب من 30 ألفاً

تقترب حصيلة ضحايا الحرب المستمرة في قطاع من 30 ألف قتيل؛ معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة المحلية التابعة لحركة حماس.
وتواصل إسرائيل قصفها للقطاع المحاصر، بما في ذلك مدينة رفح، حيث يتكدّس أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني؛ أغلبيتهم الساحقة من النازحين.
في غضون ذلك، تُعلق آمالٌ كبيرة على مفاوضات تحتضنها باريس لتحقيق هدنة في غزة.
وتشدّد "حماس" على أنها لن تُطلق سراح بقية الرهائن ما لم توافق إسرائيل على إنهاء القتال والانسحاب من القطاع.
في المقابل، تؤكّد تل أبيب أنها لن تسحب جيشها حتى يتم القضاء على الحركة التي تسيطر على القطاع منذ 2007.