ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية إلى 17 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ثمانية فلسطينيين في مدينة جنين، وخمسة في طولكرم، وأربعة في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، فيما تسبّب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في دمار كبير للبنية التحتية والمرافق العامة.