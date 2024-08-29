ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية إلى 17 شهيدًا

ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شمال الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي إلى 17 شهيدًا وعشرات الجرحى.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ثمانية فلسطينيين في مدينة جنين، وخمسة في طولكرم، وأربعة في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، فيما تسبّب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في دمار كبير للبنية التحتية والمرافق العامة.
من جانبه، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرات الشبان الفلسطينيين خلال العدوان على شمال الضفة الغربية، تعرّض معظمهم لعمليات تعذيب وحشية.