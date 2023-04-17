البيت الأبيض يدعو لوقف إطلاق النار فوراً في السودان دون شروط

وتابع: إن الرسالة الموجهة إليهما هي "حثهما على إنهاء الأعمال القتالية على الفور دون شروط مسبقة. ونجري مشاورات عن كثب مع الشركاء في المنطقة وغيرهم بشأن الوضع في السودان".