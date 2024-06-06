عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسةً في مخيم النصيرات وسط غزة

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة في بيان صحفي، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه المجازر؛ هو دليل واضح على مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، وحمّل المكتبُ الاحتلالَ الإسرائيلي المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي؛ داعيًا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجرائم وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.