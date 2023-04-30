محكمة عسكرية إسرائيلية تُمدِّد احتجاز نائب أردني 8 أيام

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد ذكرت الأحد الماضي أن إسرائيل اعتقلت نائبًا بالبرلمان الأردني للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية المحتلة، وأن عمَّان تعمل في سبيل الإفراج عنه.