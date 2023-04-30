محكمة عسكرية إسرائيلية تُمدِّد احتجاز نائب أردني 8 أيام

أفاد المحامي سامر السرخي، العضو في لجنة الدفاع عن النائب الأردني عماد العدوان، المحتجز في إسرائيل، بأن محكمة عسكرية إسرائيلية قررت اليوم الأحد تمديد احتجازه ثمانية أيام.
وأضاف "السرخي" بأن المحكمة العسكرية في سجن عوفر مددت اعتقال "العدوان" ثمانية أيام أخرى بدءًا من اليوم، وفقًا لـ"رويترز".
وبيَّن المحامي أن من المفترض أن ينتهي غدًا العمل بقرار منع "العدوان" من اللقاء مع فريق الدفاع عنه.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد ذكرت الأحد الماضي أن إسرائيل اعتقلت نائبًا بالبرلمان الأردني للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية المحتلة، وأن عمَّان تعمل في سبيل الإفراج عنه.