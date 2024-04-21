5 مجازر جديدة آخر 24 ساعة ترفع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34.097

تواصلت عمليات الإبادة لقوات الاحتلال في غزة، بخمس مجازر جديدة رفعت حصيلة الشهداء في القطاع إلى 34.097 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في السابع أكتوبر الماضي.