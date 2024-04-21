5 مجازر جديدة آخر 24 ساعة ترفع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34.097

تواصلت عمليات الإبادة لقوات الاحتلال في غزة، بخمس مجازر جديدة رفعت حصيلة الشهداء في القطاع إلى 34.097 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في السابع أكتوبر الماضي.
ونقلت وكالة "وفا" للأنباء عن مصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76.980 منذ بدء العدوان؛ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد 48، وإصابة 79 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
ولفتت إلى أن عددًا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.