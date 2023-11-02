"فورين بوليسي": الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين يعارضون دعم القصف الإسرائيلي لغزة

ونقلت "روسيا اليوم" عن المجلة أن المعارضة داخل وزارة الخارجية كانت أكثر حدة في الأسبوعين الأولين من العدوان الإسرائيلي، عندما اتبع "بايدن" نهج الدعم المفرط وغير المحدود للاحتلال.