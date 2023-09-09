الجزائر تعزّي أسر ضحايا الزلزال في المغرب: نتابع ببالغ الحزن والأسى

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أشارت إلى أن الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من الجمعة، بشدة 7 درجات على سلم ريختر، هو الأعنف منذ عام 1900.