التحالف الدولي يعتقل قياديًا "داعشيًا" في شرق سوريا

اعتقلت قوات التحالف الدولي قياديًا في تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية إنزال جوي، نفّذتها في قرية بريف دير الزور شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الاثنين).
وأوضح المرصد أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دارت بعد منتصف ليل أمس عقب عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي، بمساندة من وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بحي العتال على أطراف مدينة الشحيل شرق دير الزور.
وأضاف أن الوحدات داهمت منزلًا لأحد عناصر التنظيم واعتقلته، وانسحبت في اتجاه حقل العمر النفطي شرق دير الزور.
وبيّن المرصد أن العنصر المعتقل سبق أن اعتُقِلَ سابقًا، ثم أُطلق سراحه بكفالة ووساطة عشائرية، ويُعدّ من أبرز عناصر "داعش" في دير الزور.