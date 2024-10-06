ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 41870 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 45 فلسطينيًّا وإصابة 256 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب ثلاث مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم؛ لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.