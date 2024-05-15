إحياءً لذكرى النكبة.. صفارات الإنذار تدوي 76 ثانية بمختلف المدن الفلسطينية

وشارك في المسيرة التي نظمتها اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وأعضاء من المجلس الثوري للحركة، وفصائل العمل الوطني، وعدد من الوزراء، وممثلون عن المؤسسات الرسمية، والشعبية، ومنظمات المجتمع المدني.