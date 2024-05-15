إحياءً لذكرى النكبة.. صفارات الإنذار تدوي 76 ثانية بمختلف المدن الفلسطينية

دوت صفارات الإنذار لـ76 ثانية في مختلف المدن الفلسطينية، في إشارة رمزية إلى عدد سنوات نكبة الشعب الفلسطيني.
ووقف أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، الذي يصادف الذكرى الـ76 للنكبة، 76 ثانية صمت خلال إطلاق صفارات الإنذار.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تأتي ذكرى النكبة في توقيت استثنائي للغاية؛ لما يشهده أبناء قطاع غزة من أوضاع كارثية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ222 على التوالي، في مشهد يعيد المجازر الدموية التي ارتكبها الاحتلال في القرى والبلدات الفلسطينية المهجرة.
وقد شاركت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في مسيرة العودة الوطنية، التي انطلقت من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، إحياءً للذكرى الـ76 للنكبة.
وشارك في المسيرة التي نظمتها اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وأعضاء من المجلس الثوري للحركة، وفصائل العمل الوطني، وعدد من الوزراء، وممثلون عن المؤسسات الرسمية، والشعبية، ومنظمات المجتمع المدني.