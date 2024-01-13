"البنتاغون" يقيّم نتائج هجماته في اليمن ويؤكّد: "قمنا بعمل جيد "

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن مزيدٍ من التفاصيل حول الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين في اليمن فجر الجمعة.
وقال الليفتنانت جنرال دوجلاس سيمز؛ المسؤول عن العمليات العسكرية في البنتاجون، إن الحلفاء هاجموا نحو 30 هدفاً عسكرياً للحوثيين.
وأوضح أنه في البداية، هاجم الحلفاء 16 موقعاً للحوثيين وبعد فترة وجيزة، تم تحديد 12 موقعاً إضافياً وتمّت مهاجمتها.
ووفق "الالمانية" قال سيمز؛ إن تقييم الضربة العسكرية لم يكتمل بعد، إلا أنه قال إنه تمّ إضعاف قدرات الحوثيين، وأضاف "نعرف بالضبط قدرة الحوثيين التي استخدموها في البحر الأحمر وباب المندب.. لقد تمّ تخصيص هذا (العمل العسكري) فقط لوقف القدرات التي تعيق حرية الملاحة في المياه الدولية. نثق تماماً بأننا قمنا بعملٍ جيد في هذا الصدد."