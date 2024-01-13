"البنتاغون" يقيّم نتائج هجماته في اليمن ويؤكّد: "قمنا بعمل جيد "

ووفق "الالمانية" قال سيمز؛ إن تقييم الضربة العسكرية لم يكتمل بعد، إلا أنه قال إنه تمّ إضعاف قدرات الحوثيين، وأضاف "نعرف بالضبط قدرة الحوثيين التي استخدموها في البحر الأحمر وباب المندب.. لقد تمّ تخصيص هذا (العمل العسكري) فقط لوقف القدرات التي تعيق حرية الملاحة في المياه الدولية. نثق تماماً بأننا قمنا بعملٍ جيد في هذا الصدد."