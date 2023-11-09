50% من الوحدات السكنية بغزة دُمرت.. 34 يومًا من العدوان "قصف وشهداء وجوع"!

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان متواصل برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى إلى استشهاد 10515 مواطنًا حتى اللحظة، بينهم 4324 طفلًا، و2823 سيدةً، و649 مسنًا، وإصابة أكثر من 26 ألفًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنًا، بينهم أكثر من 1350 طفلًا.