50% من الوحدات السكنية بغزة دُمرت.. 34 يومًا من العدوان "قصف وشهداء وجوع"!

استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، ودُمّرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 65 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب، وصلوا منذ فجر اليوم الخميس، إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة؛ جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، عدة مبانٍ سكنية في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا لعائلة ربيع بمنطقة النادي بمخيم جباليا، ما أسفر عن ارتقاء تسعة شهداء، وإصابة العشرات.
كما قصفت الطائرات الحربية عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق لعائلة أبو خاطر تقع خلف عيادة الأقصى وسط بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، وما زال آخرون تحت الأنقاض.
فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، منزلًا لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى إلى إصابة العشرات الذين نُقل إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.
كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.
وأشارت "وفا" إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة دوار أبو شرخ على مدخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان متواصل برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى إلى استشهاد 10515 مواطنًا حتى اللحظة، بينهم 4324 طفلًا، و2823 سيدةً، و649 مسنًا، وإصابة أكثر من 26 ألفًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنًا، بينهم أكثر من 1350 طفلًا.
وفي الثامن من أكتوبر الماضي، منع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود والماء والمواد الغذائية والطبية والصحية إلى القطاع، ورغم دخول عدد من شاحنات المساعدات عبر معبر رفح (جميع ما تم إدخاله من شاحنات منذ بدء العدوان، لم يتجاوز الشاحنات التي يحتاج إليها القطاع في يوم واحد)، إلا أن الوقود ما زال مادة ممنوعة من الدخول.
ولا يزال متطوعون وفرق إنقاذ يحاولون إنقاذ من تبقى من المواطنين الذين لا يزالون تحت أطنان من الركام في قطاع غزة، ولا تستطيع فرق الإنقاذ بسبب قلة معداتها وبساطتها وبسبب الركام وحجم الدمار الكبير، وانقطاع الإنترنت والاتصالات في كثير من الأحيان، القيام بعملها ورفع الأنقاض.
وتعرضت أكثر من 200 ألف وحدة سكنية لتدمير كلي أو جزئي، أي أكثر من 50% من الوحدات السكنية.