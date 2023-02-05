لتعزيز الدفاعات ضد الصين.. أمريكا تدرس نشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان

وذكرت صحيفة "سانكي" أن اليابان تدرس جزيرة كيوشو الجنوبية كموقع محتمل. وتتفق اليابان والولايات المتحدة على تعزيز الجزر اليابانية، التي تفصل بحر الصين الشرقي عن غرب المحيط الهادئ؛ لأنها قريبة من تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي العام الماضي التي تطالب الصين بالسيادة عليها، وتشكل جزءًا مما يشير إليه مخططون عسكريون باسم "سلسلة الجزر الأولى'' التي تمتد نحو إندونيسيا، وتطوّق قوات الصين.