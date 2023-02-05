لتعزيز الدفاعات ضد الصين.. أمريكا تدرس نشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان

اقترحت الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان، ضمن خطة لتعزيز الدفاعات ضد الصين على امتداد بحري الصين الشرقي والجنوبي، بحسب ما نقلت صحيفة "سانكي" اليابانية عن مصادر مطلعة على العلاقات الأمريكية اليابانية، اليوم (الأحد).
وبيّنت المصادر أن عملية الإرسال إلى القوات الأمريكية في اليابان، ربما تشمل أسلحة بعيدة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ "توماهوك".
وأضافت أن اليابان تستعد لبدء مناقشة جادة بشأن قبول الانتشار.
وذكرت صحيفة "سانكي" أن اليابان تدرس جزيرة كيوشو الجنوبية كموقع محتمل. وتتفق اليابان والولايات المتحدة على تعزيز الجزر اليابانية، التي تفصل بحر الصين الشرقي عن غرب المحيط الهادئ؛ لأنها قريبة من تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي العام الماضي التي تطالب الصين بالسيادة عليها، وتشكل جزءًا مما يشير إليه مخططون عسكريون باسم "سلسلة الجزر الأولى'' التي تمتد نحو إندونيسيا، وتطوّق قوات الصين.