السعودية تتحدث والعالم ينصت: وقف الجرائم الوحشية الإسرائيلية ومحاسبتها

وقف اليوم العالم أجمع لسماع رأي وقرار السعودية بشأن الأحداث الجارية بدولة فلسطين وما تمر بها الشعوب الفلسطينية والعربية بالضفة الغربية وبقطاع غزة، حيث شارك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس بشأن تدهور الأوضاع والأحداث الجارية بقطاع غزة والضفة الغربية.
يأتي ذلك نظير ما تتمتع به السعودية من وضع سياسي واقتصادي يجعلها ذات شأن كبير بين دول العالم العربي والإسلامي وعلى المستوى العالمي، حيث إنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي للبترول، وسادس احتياطي غاز، وأكبر مصدر نفط خام في العالم.
وذلك بخلاف مكانتها السياسية حيث إن المملكة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز ورابطة العالم الإسلامي، ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وأكد ولي العهد خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس، أن المملكة ترفض ما يحدث من جرائم وحشية من تدمير منشآت صحية ودور عبادة ومنازل يقطنها مدنيون أبرياء، رفضًا قاطعًا، موضحًا موقف السعودية توضيحًا صريحًا وهو مساندة فلسطين والشعب الفلسطيني وتجريم وإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم.
ورفض النهج الذي تنتهجه إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني من عقاب جماعي وشنها هجمات عسكرية على المدنيين داخل منازلهم وداخل المستشفيات والمساجد، وانتهاك حقوق الإنسان وحقوق الأطفال في مخالفة صريحة للقوانين الدولية المتعارف عليها في الحروب.
ودعا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، خلال الاجتماع الافتراضي الاستثنائي الذي تم عقده بين دول قادة مجموعة بريكس، لجهود جماعية من أجل وقف تدهور الأوضاع غير الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة توفير ممرات إنسانية في غزة وتوصيل إمدادات إلى الشعب الفلسطيني، وإن كان هذا يتطلب جهدًا جماعيًا من أجل وقف هذه الكارثة الإنسانية.
وأردف قائلًا:" موقف المملكة الثابت والراسخ هو أن لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال القرارات المُتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967. يجب على جميع الدول وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل".
وتابع ولي العهد:" سرقت الأرواح في غزة ونطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين. الكارثة الإنسانية في غزة تستمر بالتفاقم يومًا بعد يوم ويجب وضع حلول حاسمة لها".
يذكر أنه شارك في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي دول قادة مجموعة بريكس وهي كل من:" السعودية والإمارات ومصر والصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والأرجنتين وإثيوبيا وإيران"، وذلك بالإضافة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومن الجدير بالذكر أن القمة العربية الإسلامية التي أقيمت في العاصمة الرياض، قد أصدرت قراراً بكسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والعقاقير الطبية، كما تم دعوة المنظمات الدولية إلى المُشاركة في هذه العملية.
كما تضمنت قرارات القمة الطلب من المدعي العام لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وفي حق الإنسانية وفي حق الأطفال، حيث إنها تنتهك كافة قوانين الحرب العالمية.