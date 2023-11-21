السعودية تتحدث والعالم ينصت: وقف الجرائم الوحشية الإسرائيلية ومحاسبتها

ودعا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، خلال الاجتماع الافتراضي الاستثنائي الذي تم عقده بين دول قادة مجموعة بريكس، لجهود جماعية من أجل وقف تدهور الأوضاع غير الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة توفير ممرات إنسانية في غزة وتوصيل إمدادات إلى الشعب الفلسطيني، وإن كان هذا يتطلب جهدًا جماعيًا من أجل وقف هذه الكارثة الإنسانية.