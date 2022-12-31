الجامعة العربية ترحّب بالقرار الأممي بشأن الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي: هذا القرار الأممي شَكّل محطة ومنطلقًا مهمًّا لمواجهة المخططات والممارسات والعدوان الإسرائيلي بالمسار القضائي ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، كما عَبّر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك توظيف الآليات القضائية لمواجهة الممارسات والمخططات الإسرائيلية.