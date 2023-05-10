الاتفاق على إعداد خارطة طريق لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا

اتّفق وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا، خلال اجتماعهم في موسكو، اليوم "الأربعاء"، على تكليف نوّاب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا، التي قطعت منذ بدء الثورة السورية عام 2011، بالتنسيق مع وزارات الدفاع؛ بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.