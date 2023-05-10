الاتفاق على إعداد خارطة طريق لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا

اتّفق وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا، خلال اجتماعهم في موسكو، اليوم "الأربعاء"، على تكليف نوّاب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا، التي قطعت منذ بدء الثورة السورية عام 2011، بالتنسيق مع وزارات الدفاع؛ بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن وزراء الخارجية: الروسي سيرجي لافروف، والسوري فيصل المقداد، والتركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان؛ اتفقوا أيضًا على تكليف نوّابهم بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة بالتنسيق مع وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأشارت إلى أن الوزراء أكّدوا "الأجواء الإيجابية والبنّاءة التي سادت تبادل وجهات النظر، واتفقوا على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى، والمفاوضات الفنية الرباعية في الفترة المقبلة".