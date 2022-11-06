هل تدفع أمريكا أوكرانيا لمفاوضة "بوتين"؟ هذه مؤشرات للإجابة بـ"نعم"!

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أيدوا موقف نظرائهم الأوكرانيين بأن بوتين ليس جادًا في الوقت الحالي بشأن المفاوضات، لكنهم أقروا بأن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدخول في محادثات معه أثار مخاوف عدة في أجزاء من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي المناطق التي ظهر فيها تأثير الصراع الدائر منذ أشهر على تكاليف الغذاء والوقود على نحو كبير، وفق ما نقلت "الشرق الأوسط أونلاين".