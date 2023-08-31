إيران تعلن إحباطَ محاولة تخريب إسرائيلية لبرنامجها الصاروخي

أعلنت وزارةُ الدفاع الإيرانية، اليوم "الخميس"، إحباطَ محاولة تخريب لبرنامجها الصاروخي تقف خلفها شبكة متّصلة بإسرائيل، وتوقيف عدد من الضالعين فيها.
ونقلت وكالةُ "إرنا" للأنباء عن مسؤول في الوزارة لم تكشف هويته؛ أنه "في الأشهر الأخيرة خطّطت شبكة محترفة تمامًا، بالتعاون مع بعض المتسلّلين؛ لإدخال أجزاء معيوبة في حلقة إنتاج الصواريخ المتقدمة لدى الصناعات الصاروخية بوزارة الدفاع".
وأضاف: أن "هذه الشبكة سعتْ بتوجيهٍ مباشر من جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، إلى تحويل الصواريخ المنتجة من خلال بيع القطع المجهزة إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والموظفين العاملين في هذا المجال".
وذكر المسؤول أن "العملية الاستخباراتية هي الأكثر تعقيدًا في السنوات الأخيرة، والكيان الصهيوني تكبّد فشلًا ذريعًا عبر إحباط خطته".