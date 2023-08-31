إيران تعلن إحباطَ محاولة تخريب إسرائيلية لبرنامجها الصاروخي

ونقلت وكالةُ "إرنا" للأنباء عن مسؤول في الوزارة لم تكشف هويته؛ أنه "في الأشهر الأخيرة خطّطت شبكة محترفة تمامًا، بالتعاون مع بعض المتسلّلين؛ لإدخال أجزاء معيوبة في حلقة إنتاج الصواريخ المتقدمة لدى الصناعات الصاروخية بوزارة الدفاع".