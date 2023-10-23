بيان أمريكي - أوروبي يدعم إسرائيل ويدعوها إلى التقيُّد بالقانون الدولي

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن تحدث إلى قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بعد مباحثات أجراها في شكلٍ منفصلٍ مع البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.