لجنة إيغاد بشأن السودان: نرحب بجهود السعودية والولايات المتحدة لإحلال السلام بالسودان

ودعا البيان الختامي للآلية الرباعية لـ"إيغاد" طرفي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار على الفور والاحتكام للحوار، وأشار البيان إلى أنه "لا حل عسكريًا في السودان"، داعيًا "لسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لمستحقيها".