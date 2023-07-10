لجنة إيغاد بشأن السودان: نرحب بجهود السعودية والولايات المتحدة لإحلال السلام بالسودان

قال بيان لجنة إيغاد بشأن السودان إننا نرحب بجهود السعودية والولايات المتحدة لإحلال السلام بالسودان، ولا حل عسكري وندعو إلى مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، نأسف لغياب وفد الحكومة السودانية عن اجتماع اللجنة، ندعم الجهود الجارية لإسكات البنادق ووقف إطلاق النار بالسودان.
ودعا البيان الختامي للآلية الرباعية لـ"إيغاد" طرفي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار على الفور والاحتكام للحوار، وأشار البيان إلى أنه "لا حل عسكريًا في السودان"، داعيًا "لسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لمستحقيها".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا، يبذلان جهودًا حثيثة للتوسط بحل الأزمة في السودان.
وقد أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس الأحد، أنها لن تتعامل مع مبادرة "إيغاد" ما لم يتم إبعاد كينيا عن رئاسة اللجنة الرباعية.