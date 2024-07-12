استشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال على مركز للمساعدات جنوب غزة

استشهد أربعة فلسطينيين اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مركزاً لتوزيع المساعدات الغذائية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال أربعة شهداء من داخل مركز لتوزيع المساعدات الإغاثية خصصت للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وقد تسبب القصف كذلك في احتراق وتدمير محتويات المركز.
وسبق أن قصفت قوات الاحتلال العديد من قوافل المساعدات الإنسانية، وكذلك استهداف طوابير النازحين الذين ينتظرون الحصول على المساعدات، مما أدى وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد نحو 2000 منهم، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.