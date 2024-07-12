استشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال على مركز للمساعدات جنوب غزة

وسبق أن قصفت قوات الاحتلال العديد من قوافل المساعدات الإنسانية، وكذلك استهداف طوابير النازحين الذين ينتظرون الحصول على المساعدات، مما أدى وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد نحو 2000 منهم، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.