الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع بانتهاك هدنة "الإيجاد"

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "مليشيا الدعم السريع المتمردة، شنت، صباح اليوم، هجوماً مباغتاً على عدة مواقع، منها منطقة بحري العسكرية، حيث تصدت لها القوات المسلحة وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات".