الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع بانتهاك هدنة "الإيجاد"

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات الدعم السريع بانتهاك الهدنة الإنسانية، التي اقترحتها منظمة الإيجاد، والتي بدأ سريانها رسمياً صباح اليوم (الخميس)، في مقابل التزام الجيش السوداني بها.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "مليشيا الدعم السريع المتمردة، شنت، صباح اليوم، هجوماً مباغتاً على عدة مواقع، منها منطقة بحري العسكرية، حيث تصدت لها القوات المسلحة وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات".
وأضافت أن "القوات المتمردة تواصل خروقاتها للهدنة، وذلك بتعرضها لمقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بالسرقة والنهب وباتخاذها المستشفيات والمراكز الصحية مقرات عسكرية وطرد المواطنين من مساكنهم ونهب ممتلكاتهم واتخاذهم دروعًا بشرية".
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومنظمة الإيجاد إلى "إدانة المليشيا المتمردة وتصنيفها كمنظمة إرهابية وتطبيق إجراءات المساءلة القانونية في الوقت المناسب".