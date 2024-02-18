الاحتلال يعتقل العشرات من الكوادر الطبية والمرضى بمجمع ناصر في غزة

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت طبيب العناية المركزة بمجمع ناصر، ولا يوجد أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة، كما اعتقلت عشرات المرضى، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.