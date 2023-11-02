يحملون جنسيات أكثر من 60 دولة.. مصر تعلن الاستعداد لإجلاء 7000 أجنبي من غزة

وتحدّث "خيرت" خلال اللقاء الذي عقده مع سفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية؛ لإحاطتهم بجهود الدولة المصرية المتعلقة ببدء فتح معبر رفح، عن محاور خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة وفقًا للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، والدور المنوط بكل بعثة أجنبية في استقبال رعاياها من معبر رفح، خاصة فيما يتعلق باستخراج وثائق السفر اللازمة لمواطني تلك الدول للسماح لهم بالدخول إلى الأراضي المصرية وإجلاؤهم خلال الفترة الزمنية المحددة واتخاذ الترتيبات اللوجستية اللازمة لذلك.