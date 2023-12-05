نزوح آلاف الفلسطينيين من خان يونس إلى جنوب غزة هربًا من المعارك

واصل عشراتُ آلاف النازحين الفلسطينيين من مدينة غزة، ومن سكان أطراف خان يونس، اليوم "الثلاثاء"؛ التوجُّهَ نحو جنوب غرب خان يونس ومدينة رفح جنوب القطاع، بعدما أنذرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بهجوم على المناطق المتواجدين فيها، بعد نحو شهرين على الحرب.