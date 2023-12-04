عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

وتسبّب استهداف بوابة المستشفى، في سقوط 4 قتلى و9 جرحى على الأقل، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يُوجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد لجأوا للمستشفى طلباً للأمان.