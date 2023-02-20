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زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر فادحة شرقي أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
سبق
سبق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن الجيش ألحَقَ خسائر فادحة للغاية بقوات الغزو الروسي؛ وذلك بالقرب من بلدة فوهليدار الواقعة بمنطقة دونباس الشرقية.

وخلال خطابه الليلي عبر الفيديو، أكد زيلينسكي: "الوضع صعب للغاية، نحن نقاتل ونحطم قوات الغزو ونُلحق بها خسائر كبيرة للغاية".

وفي معرض كلمته، أشار الرئيس الأوكراني إلى بلدات عديدة في دونباس يتركز فيها القتال منذ أشهر، قائلًا: "كلما تكبدت روسيا الكثير من الخسائر في دونباس وباخموت وفولديار ومارينكا وكريمينا؛ أسرعنا في إنهاء هذه الحرب بانتصار أوكرانيا".

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فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية الروسية

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