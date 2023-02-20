زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر فادحة شرقي أوكرانيا

وفي معرض كلمته، أشار الرئيس الأوكراني إلى بلدات عديدة في دونباس يتركز فيها القتال منذ أشهر، قائلًا: "كلما تكبدت روسيا الكثير من الخسائر في دونباس وباخموت وفولديار ومارينكا وكريمينا؛ أسرعنا في إنهاء هذه الحرب بانتصار أوكرانيا".