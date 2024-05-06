رداً على تهديدات استفزازية غربية.. روسيا تجري مناورات على أسلحة نووية تكتيكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، عزمها إجراء مناورات تحاكي استخدام أسلحة نووية تكتيكية، وذلك بعد أيام من رد فعل الكرملين الغاضب على تعليقات مسؤولين غربيين كبار بشأن الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن التدريبات تأتي رداً على تصريحات وتهديدات استفزازية لبعض المسؤولين الغربيين فيما يتعلق بالاتحاد الروسي، وفقاً لـ"رويترز".
وهذه هي المرة الأولى، التي تصرح فيها روسيا علناً عن تدريبات تشمل أسلحة نووية تكتيكية، على الرغم من أن قواتها النووية الاستراتيجية تجري تدريبات بانتظام.
وتتمتع الأسلحة النووية التكتيكية، بقوة أقل مقارنة بالرؤوس الحربية الضخمة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، التي تهدف إلى محو مدن بأكملها.
ويبدو إعلان وزارة الدفاع الروسية، بمثابة تحذير لحلفاء أوكرانيا الغربيين، بشأن التورط بشكل أكبر في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كرر في الأسبوع الماضي أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا، وفيما أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن قوات كييف ستكون قادرة على استخدام الأسلحة البريطانية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا.