رداً على تهديدات استفزازية غربية.. روسيا تجري مناورات على أسلحة نووية تكتيكية

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كرر في الأسبوع الماضي أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا، وفيما أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن قوات كييف ستكون قادرة على استخدام الأسلحة البريطانية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا.