فيديو: مشاهد مفزعة.. طفلة مشوهة وجثث متراصة بعد مجزرة إسرائيلية

المقطع الذي التقطه الصحفي الفلسطيني حسن إصليح من مستشفى الكويت، يوثق حجم الوحشية التي ينتهجها العدوان الإسرائيلي، واستهدافه المتكرر للمدنيين الأبرياء، لاسيما الأطفال والصغار؛ مما أوقع أكثر من 21 ألف شخص في براثن الموت، فضلاً عن ارتفاع الإصابات، وعدم قدرة المستشفيات على التعامل مع الحالات الكثيرة.