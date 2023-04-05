الأردن يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

دعا الأردن، اليوم (الأربعاء) بالتنسيق مع فلسطين، ومصر بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ظل التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك؛ جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، أمس، والاعتداء عليه وعلى الموجودين فيه.