الأردن يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

دعا الأردن، اليوم (الأربعاء) بالتنسيق مع فلسطين، ومصر بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ظل التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك؛ جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، أمس، والاعتداء عليه وعلى الموجودين فيه.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار التحرك على المستوى العربي، ضمن سلسلة الإجراءات والتنسيق والاتصالات التي تقوم بها المملكة الأردنية؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتصرفًا ومرفوضًا ومدانًا يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".