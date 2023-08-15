أمريكا.. مرشح للرئاسة يكشف عن وجود مختبرات بيولوجية لبلاده في أوكرانيا

كشف المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، أن الولايات المتحدة بنت مختبرات بيولوجية في أوكرانيا كجزء من برامجها للأسلحة البيولوجية.
وقال كينيدي جونيور: إن "لدى الولايات المتحدة الأمريكية مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وتقوم هناك بتطوير الأسلحة التي تستخدم جميع أنواع التركيبات البيولوجية الجديدة".
وأشار كينيدي -وفق سبوتنيك عربي- إلى أنه في عام 2001، بدأت الولايات المتحدة مرة أخرى في استثمار الكثير من الأموال في الأسلحة البيولوجية، لكنها كانت قلقة لأن "انتهاك اتفاقية جنيف يعد جريمة، لذلك قاموا بتحويل إدارة السلامة البيولوجية إلى إدارة في وزارة الدفاع.
وأضاف كينيدي أن كل سلاح بيولوجي يحتاج إلى لقاح، لأن نشر الأسلحة البيولوجية يمكن أن يسبّب نتائج عكسية.