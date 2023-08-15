أمريكا.. مرشح للرئاسة يكشف عن وجود مختبرات بيولوجية لبلاده في أوكرانيا

وأشار كينيدي -وفق سبوتنيك عربي- إلى أنه في عام 2001، بدأت الولايات المتحدة مرة أخرى في استثمار الكثير من الأموال في الأسلحة البيولوجية، لكنها كانت قلقة لأن "انتهاك اتفاقية جنيف يعد جريمة، لذلك قاموا بتحويل إدارة السلامة البيولوجية إلى إدارة في وزارة الدفاع.