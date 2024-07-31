المرشد الإيراني يُصدر أمرًا بشن هجوم مباشر على إسرائيل ردًّا على اغتيال هنية

وكان هنية، الذي يقيم بشكل أساسي في قطر، هو الوجه الدبلوماسي للحركة الفلسطينية على الساحة الدولية منذ اندلاع الحرب إثر الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، كما شارك في المفاوضات التي جرت بوساطة دولية بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.