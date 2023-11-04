المبعوث الأمريكي: لم نتلق معلومات عن عرقلة أو استيلاء "حماس" على المساعدات

قال المبعوث الأمريكي الخاص ديفيد ساترفيلد، اليوم (السبت): "إن المسؤولين الأمريكيين لم يتلقوا أي تقارير بأن حماس تعرقل وصول أو تستولى على المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة وسط نقص الغذاء والدواء والوقود".

وأضاف "ساترفيلد" للصحفيين في العاصمة الأردنية عمّان: "إن أولئك الذين يوزعون المساعدات في غزة لم يبلغوا عن أي عملية لتحويل المساعدات منذ استئناف عبور الشاحنات من معبر رفح مع مصر في 21 أكتوبر بعد مساعٍ دبلوماسية لاستئناف العبور"، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأوضح أن المسؤولين عن المساعدات لم يقدموا تقارير خلال عشرة أيام أو 12 يومًا من تسليم المساعدات حول عرقلة أو استيلاء على الشحنات من قِبل "حماس".

وانتقل ما بين 800 ألف إلى مليون شخص إلى جنوب قطاع غزة، بينما لا يزال ما بين 350 ألفًا و400 ألف في شمال القطاع.