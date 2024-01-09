مقتل 9 جنود وضباط إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

أعلن الجيشُ الإسرائيلي، في بيان، عن مقتل ستة جنود إضافيين في قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه في الساعات الـ24 الأخيرة إلى 9.
وحسب هيئة البثّ العام الإسرائيلية: فقد قُتل الجنود الستة، وهم جنود في سلاح الهندسة، عند انفجار شاحنة تابعة لهم كانت محملة بالمتفجرات من أجل تفجير أحد الأنفاق. وقال موقع "والا" العبري: إن ثلاثين شخصًا أصيبوا من جراء التفجير.
وقال الموقع، نقلًا عن مسؤولين في الجيش: إنهم لا يستبعدون احتمالَ أن يكون الانفجار ناجمًا عن قذيفة أطلقتْها دبابة وأصابت منطقة قريبة من الشاحنة. ومع ذلك فإن القضية لا تزال قيد التحقيق؛ حسب "والا".
حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة: تجاوزت حصيلة القتلى في قطاع غزة الثلاثة وعشرين ألفًا منذ 7 أكتوبر الماضي.