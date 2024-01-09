مقتل 9 جنود وضباط إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

وقال الموقع، نقلًا عن مسؤولين في الجيش: إنهم لا يستبعدون احتمالَ أن يكون الانفجار ناجمًا عن قذيفة أطلقتْها دبابة وأصابت منطقة قريبة من الشاحنة. ومع ذلك فإن القضية لا تزال قيد التحقيق؛ حسب "والا".