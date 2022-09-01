"يشوهون روح أمريكا".. "بايدن" يشن هجومًا لاذعًا على مؤيدي "ترامب" اليوم

يحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، على مناصري سلفه دونالد ترامب، الذين يشوهون في رأيه روح البلاد، في كلمة يلقيها في فيلادلفيا مهد الولايات المتحدة.