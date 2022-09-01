"يشوهون روح أمريكا".. "بايدن" يشن هجومًا لاذعًا على مؤيدي "ترامب" اليوم

يحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، على مناصري سلفه دونالد ترامب، الذين يشوهون في رأيه روح البلاد، في كلمة يلقيها في فيلادلفيا مهد الولايات المتحدة.
ويلقي الرئيس الأمريكي خطابًا عند الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي "منتصف الليل ت غ"، في ساعة الذروة، يتركز على "المعركة المتواصلة حول روح الأمة".
واختار البيت الأبيض في خطوة لها دلالات رمزية كبيرة، أن يلقي "بايدن" خطابه قرب المبنى الذي أقر فيه إعلان استقلال الولايات المتحدة والدستور الأمريكي.
وعلى صعيد تكتيكي أهم، قد تشكل ولاية بنسلفانيا في شرق البلاد حيث فيلادلفيا، مفتاح الفوز بانتخابات نصف الولاية التشريعية في نوفمبر "تشرين الثاني"، ويزور "بايدن" هذه الولاية ثلاث مرات خلال الأسبوع الراهن.
وبيّنت الناطقة باسم البيت الأبيض مارين جان-بيار، خلال مؤتمرها الصحفي أمس، أن "بايدن" سيعتمد لهجة هجومية؛ إذ يرى أن تهديد المتطرفين يثقل كاهل الديمقراطية الأمريكية.