تحضير للانقلاب النهائي.. "الخارجية الفلسطينية" تحذّر من تداعيات الاعتداءات في الضفة

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أضافت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجرائم هي تعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال سموتريتش وبن غفير، بهدف دفع الأوضاع في الضفة إلى دوامة من العنف والفوضى ما يصعب السيطرة عليها.