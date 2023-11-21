7 ملايين دولار في مهب الريح.. شاهد: استهداف واحتراق دبابات إسرائيلية في غزة

نشر الإعلام الحربي لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، مقطع فيديو، يظهر فيه استهداف مقاتلي الحركة دبابات ومدرعات إسرائيلية متوغلة في محاور غزة بقذائف محمولة على الأكتاف.
ويظهر المقطع تسلل المقاتلين خلف الآليات العسكرية، واستهدافها بقذائف محمولة على الأكتاف، وتصاعُد ألسنة اللهب منها بعد تلقيها الضربات الصاروخية.
ووجَّهت قذائف المقاومة الفلسطينية في غزة للدبابات الإسرائيلية "ميركافا" ضربة كبرى لسمعة الصناعات العسكرية الإسرائيلية؛ فالدبابة التي يُقدر ثمنها بنحو 7 ملايين دولار تواجه فشلاً ذريعًا بعد مشاهد احتراقها المتتالية بقذائف شبه بدائية، تستخدمها فصائل المقاومة.
وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الدبابة إسرائيلية الصنع إلا أنها فشلت في التعامل مع المقاتلين الفلسطينيين وقذائفهم.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 70 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 390 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.