وشهد شاهد من أهلها.. فيديو لباحث إسرائيلي: ما تقوم به "إسرائيل" في غزة نموذج كامل للإبادة الجماعية

في أعقاب الهجوم المروع الذي شنته حماس يوم السبت 7 أكتوبر والقتل الجماعي لأكثر من ألف مدني إسرائيلي، فإن أسوأ ما في الأمر يحدث الآن، ففي هجومها القاتل على غزة، أعلنت "إسرائيل" بصوت عال عن نيتها بالإبادة الجماعية، فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ذلك بعبارات لا لبس فيها في 9 أكتوبر، حين قال: "إننا نفرض حصاراً كاملاً على غزة. لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود. كل شيء مغلق. نحن نقاتل حيوانات بشرية، وسنتصرف وفقًا لذلك".