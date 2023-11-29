المخابرات الألمانية تحذّر من وقوع هجمات محتملة في البلاد بسبب حرب غزة

أصدرت أجهزةُ الاستخبارات في ألمانيا، اليوم "الأربعاء"، تحذيرًا من خطر حقيقي هو "الأكبر منذ فترة طويلة"، لوقوع هجمات يشنّها متطرّفون في البلاد؛ بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل.
وقال رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية "توماس هالدينوانغ"، في بيان: "نرى دعوات في أوساط الحركات المتطرّفة لشنّ هجمات، وانضمام تنظيمَي القاعدة وداعش إلى النزاع في الشرق الأوسط"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف "هالدينوانغ": "إن الخطر حقيقي، ولم يكن مرتفعًا إلى هذا الحدّ منذ فترة طويلة".
ويدلّ هذا التحذير العلني، الذي يعتبر من التحذيرات النادرة الصادرة عن هذا الجهاز الأمني، على قلق السلطات وخشيتها من هجمات محتملة تستهدف أمن اليهود، والمؤسسات الإسرائيلية، وأيضًا المناسبات الكبيرة العامة في البلاد.