المخابرات الألمانية تحذّر من وقوع هجمات محتملة في البلاد بسبب حرب غزة

ويدلّ هذا التحذير العلني، الذي يعتبر من التحذيرات النادرة الصادرة عن هذا الجهاز الأمني، على قلق السلطات وخشيتها من هجمات محتملة تستهدف أمن اليهود، والمؤسسات الإسرائيلية، وأيضًا المناسبات الكبيرة العامة في البلاد.