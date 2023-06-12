"الجيش السوداني" يعلن تكبيد قوات الدعم السريع خسائر بعشرات الآليات ومئات الأفراد

وأثار اندلاع الحريق في مستودعات النفط والغاز التي تعتبر المغذي الرئيسي لإمدادات الطاقة للخرطوم ومعظم مدن البلاد الأخرى، مخاوف كبيرة من حدوث أزمة وقود كبيرة في البلاد التي تعاني أصلًا نقصًا حادًّا في إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب.