أوكرانيا تحشد لجيش يتألف من مليون عنصر لاستعادة الجنوب من قبضة روسيا

قال أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني في مقابلة مع صحيفة التايمز إن أوكرانيا تحشد "لجيش يتكون من مليون عنصر" ومزود بأسلحة الناتو، في محاولة لاستعادة السيطرة على جنوب البلاد.