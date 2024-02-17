"هنية" يشترط الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي والانسحاب من غزة قبل إبرام الاتفاق

حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في بيان اليوم السبت، إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد "هنية" على ضرورة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون أحكامًا لفترات طويلة في أي اتفاق تبادل مقبل.
وقال "هنية" في بيان، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية": "لن نرضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج قطاع غزة ورفع الحصار الظالم عن شعبنا، وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار".
وأضاف: "حركة حماس تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية؛ إلا أنها لن تفرط في تضحيات شعبنا العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة.. سوف نعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد شعبنا الأعزل".