"هنية" يشترط الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي والانسحاب من غزة قبل إبرام الاتفاق

وأضاف: "حركة حماس تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية؛ إلا أنها لن تفرط في تضحيات شعبنا العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة.. سوف نعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد شعبنا الأعزل".