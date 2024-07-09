3 مجازر جديدة.. ارتفاع ضحايا غزة إلى 38243 شهيدًا و88033 مصابًا

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38243 شهيدًا، و88033 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.