العالم
3 مجازر جديدة.. ارتفاع ضحايا غزة إلى 38243 شهيدًا و88033 مصابًا
استشهاد 50 فلسطينيًّا وإصابة 130 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38243 شهيدًا، و88033 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ أسفرت عن استشهاد 50 فلسطينيًّا وإصابة 130 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات؛ حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.