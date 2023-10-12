وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر

وأضاف أنه سيواصل الجهود خلال تلك الزيارات حتى لا يتوسع النزاع، وللضغط على حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين فوراً دون شروط، ومناقشة كيفية مواصلة تحقيق رؤية الإقليم كمنطقة تتمتع بالسلام والازدهار، والأمن والتكامل.