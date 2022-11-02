بعد فرز 97% من الأصوات.. كتلة "نتنياهو" تتصدر نتائج الانتخابات الإسرائيلية

وذكرت صحيفة "تايمز أوف "إسرائيل"، أن حزب الليكود بقيادة "نتنياهو" حصل على 31 مقعدًا، وحزب "يش عتيد" حصل على 24 مقعدًا، وحزب "الصهيونية الدينية" حصل 14 مقعدًا، وحزب "شاس" حصل على 12 مقعدًا، وحزب "يتسرائيل بيتنا" حصل على 5 مقاعد، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي حصل 5 مقاعد، وحزب العمل حصل على 4 مقاعد.