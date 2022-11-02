بعد فرز 97% من الأصوات.. كتلة "نتنياهو" تتصدر نتائج الانتخابات الإسرائيلية

أظهرت نتائج فرز 97 في المائة من أصوات الانتخابات البرلمانية في "إسرائيل"، اليوم (الأربعاء)، تصدر كتلة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بـ65 مقعدًا.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف "إسرائيل"، أن حزب الليكود بقيادة "نتنياهو" حصل على 31 مقعدًا، وحزب "يش عتيد" حصل على 24 مقعدًا، وحزب "الصهيونية الدينية" حصل 14 مقعدًا، وحزب "شاس" حصل على 12 مقعدًا، وحزب "يتسرائيل بيتنا" حصل على 5 مقاعد، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي حصل 5 مقاعد، وحزب العمل حصل على 4 مقاعد.
ومن الوارد تغير عدد المقاعد التي حصل عليها "نتنياهو" بعد فرز نحو نصف مليون صوت متبقٍّ، تشمل أصوات الجنود والمساجين والدبلوماسيين.